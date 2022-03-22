В Саратове в 2021 году приведено в порядка 124 км дорог, 80 км тротуаров. Ещё 77 км дорог передано на областное содержание. При поддержке Вячеслава Володина муниципалитет приобрел 30 трамваев и 70 троллейбусов. Об этом глава региона Валерий Радаев заявил на заседании городского актива.

По его словам, в этом году начнется строительство моста через железную дорогу на Песчано-Умётской улице, который обеспечит беспрепятственный проезд в поселок Жасминка. Кроме того, продолжается проект скоростного трамвая, который включает в себя реконструкцию развязки на Стрелке. Уже подана заявка на получение федерального инфраструктурного кредита.

— Первостепенная задача для муниципалитета – обеспечить выкуп земельных участков и как можно скорее приступить к строительным работам. Сегодня временной фактор приобретает решающее значение. Принятое на федеральном уровне решение по ускорению конкурсов дает возможность манёвра, в том числе приобретения стройматериалов по более выгодным ценам, — заявил на заседании Радаев.