На совете депутатских групп «Единой России» обсуждают разработку законопроекта по защите территорий памятников героям.

Рабочая группа создана по инициативе депутата Государственной Думы Николая Панкова. В ходе встречи обсудили вопросы содержания и сохранения мемориалов.

-У нас выпал ещё один вопрос — это те мемориалы и памятные места, которые не попадают под защиту законов. Они расположены практически в каждом населенном пункте. Куда люди приходят почтить память своих земляков-героев. Там нет захоронений, там нет Вечного огня, но эти территории дороги жителям. Эти места нужно защитить законом, чтобы никто эту землю не мог застроить.

Для начала нужно провести мониторинг этих объектов. И законом запретить отчуждать эту землю. Для разработки закона, который будет работать, важны предложения с мест, от районных депутатов, — сказал Панков.

Секретарь регионального отделения партии Николай Панков поручил депутатам «Единой России» провести мониторинг памятников во всех селах районов области.

-Давайте сразу определимся, что все депутаты «Единой России» должны ответственно подойти к этому вопросу, — сказал Панков.