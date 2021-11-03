В Саратове продолжается реализация первого этапа строительства скоростного трамвая по маршруту «Мирный переулок – 6-я Дачная».

В этом году стартовали работы по строительству одной новой и модернизации двух действующих подстанций, поставке временной тяговой подстанции и прокладке кабельных линий постоянного тока.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Володин Саратов».

Завершено строительство тяговой подстанции №10, расположенной в районе «Стрелки». Оборудование готовят к запуску в эксплуатацию. До конца месяца завершат пусконаладочные работы на подстанциях №19 и 22, на которых были заменены силовые трансформаторы, выпрямители и распредустройства.

Также начаты работы по обновлению кабельных линий. Их планируют завершить до конца месяца.

С инициативой строительства скоростного трамвая несколько лет назад выступил Вячеслав Володин. Проект поддержал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.