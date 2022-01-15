Прошедшей ночью 5 экипажей ГАИ и 2 эвакуатора сопровождали работы по уборке городских улиц. Было эвакуировано 18 машин, 123 водителя проинформированы об уборке снега и необходимости переместить автомобили, сообщает пресс-служба администрации Саратова.

В ночь с 15 на 16 января продолжится уборка улиц.

С 20:00 до полуночи будет действовать ограничение для парковки и проезда по улице Московская от улицы Вольская до Горького, а с 20:00 до 5:00 следующего дня по улице Черниговская от Островского до Романтиков.

С 21: 00 запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей по следующим адресам:

— пересечение улиц Новоузенская и Пугачева,

— пересечение улиц Рабочая и Чапаева,

— пересечение улиц Московская и Чернышевского.

Также обращаем внимание, что ведутся работы по патрулированию центральных улиц и основных магистралей:

— ул. Советская,

— ул. Рабочая,

— ул. Тархова,

— ул. Высокая,

— ул. Горького,

— ул. Чернышевского,

— ул. Ульяновская,

— ул. Кутякова,

— ул. Лермонтова,

— ул. Дегтярная,

— ул. 2-я Садовая (малая).

Автомобили, припаркованные с нарушением правил ПДД, отвозят на штрафстоянку.