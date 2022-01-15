Прошедшей ночью 5 экипажей ГАИ и 2 эвакуатора сопровождали работы по уборке городских улиц. Было эвакуировано 18 машин, 123 водителя проинформированы об уборке снега и необходимости переместить автомобили, сообщает пресс-служба администрации Саратова.
В ночь с 15 на 16 января продолжится уборка улиц.
С 20:00 до полуночи будет действовать ограничение для парковки и проезда по улице Московская от улицы Вольская до Горького, а с 20:00 до 5:00 следующего дня по улице Черниговская от Островского до Романтиков.
С 21: 00 запланировано ограничение стоянки и движения автомобилей по следующим адресам:
— пересечение улиц Новоузенская и Пугачева,
— пересечение улиц Рабочая и Чапаева,
— пересечение улиц Московская и Чернышевского.
Также обращаем внимание, что ведутся работы по патрулированию центральных улиц и основных магистралей:
— ул. Советская,
— ул. Рабочая,
— ул. Тархова,
— ул. Высокая,
— ул. Горького,
— ул. Чернышевского,
— ул. Ульяновская,
— ул. Кутякова,
— ул. Лермонтова,
— ул. Дегтярная,
— ул. 2-я Садовая (малая).
Автомобили, припаркованные с нарушением правил ПДД, отвозят на штрафстоянку.