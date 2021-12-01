Комитет по архитектуре администрации Саратова продолжает работу по сохранению объектов культурного наследия.

Речь идет о доходном доме Тихомировой начала XX века, который расположен на Вольской улице 85.

Здание находится в частной собственности, в прошлом году была разработана проектная документация на проведение первоочередных противоаварийных работ.

В сентябре 2020 года комитет по архитектуре администрации города дал разрешение ООО «Коневские Реставрационные Мастерские» на проведение первоочередных противоаварийных работ.

Будут отремонтированы конструкции чердака, брусчатых и кирпичных стен, включая элементы фасада, а также демонтаж и последующее восстановление в прежних габаритах с применением современных технологий и материалов стропильных конструкций покрытия основного объема здания. Кроме того, восстановят конструкции кровли и системы водоотведения здания и заменят элементы заполнений оконных и дверных проемов с сохранением схемы расстекловки.

Финансирование работ осуществляют собственники объекта. Ремонт планируется завершить в феврале 2022 года.