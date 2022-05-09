По центральной улице Саратова стартовало шествие участников акции «Бессмертный полк». В ней принимают участие более 120 тысяч саратовцев.

Сегодня, в День Победы, тысячи саратовцев семьями пришли на улицу Московскую, чтобы с гордостью пронести портрет своего родственника.

Сейчас проходит движение колонны, которая выстроилась от улицы Астраханской до Привокзальной площади. В начале шествия представители ветеранских общественных организаций несут развернутую копию Знамени Победы.

По всему маршруту колонну «Бессмертного полка» сопровождают военные духовые оркестры и оркестры образовательных учреждений культуры области.