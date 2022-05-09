Благотворительная акция «Корзина Рамадана» традиционно проводится в Саратове после завершения священного месяца Рамадан.

Акция призвана помочь нуждающимся, малоимущим и многодетным семьям, инвалидам и другим категориям граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации, — сообщается на сайте Духовного управления мусульман Саратовской области.

Мусульмане, которым необходима такая поддержка, могут обратиться в мечеть, чтобы их включили в списки для оказания помощи.

На собранные благотворительные средства для каждого продуктового набора куплены мука, рис, макароны, подсолнечное масло, тушенка, чай, сахар, конфеты, печенья, сгущенка, финики.

Наборы продуктов волонтеры развозят по адресам нуждающихся.

Уточняется, что в 2022 году стоимость одной корзины Рамадана составляет 1700 рублей.

Желающие поддержать акцию «Корзина Рамадана» могут обращаться к дежурным имамам Саратовской Соборной мечети и бухгалтеру. Для сбора средств также установлен специальный ящик в Саратовской Соборной мечети.

Также можно сделать перевод на карту 2202 2013 9001 5994 (Рустам Александрович М.) с пометкой «Корзина Рамадана».