В этом году от Приволжского федерального округа всего было подано более 8000 заявок, среди них от Саратовской области более 400. Всего для участия в соревнованиях четвёртого сезона Кубка «Управляй!» зарегистрировались более 30 тысяч участников. 16 ноября 2021 года в Приволжском федеральном округе проходит один из полуфиналов Кубка, в котором принимают участие 185 студентов из Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан, Удмуртской Республики и Чувашской Республики. 37 студентов из Саратовской области получили право представить регион на полуфинале. При этом полуфиналисты распределены по четырём площадкам федерального округа (в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина – филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) в городе Саратов, в Корпоративном университете Правительства Нижегородской области (КУПНО) в городе Нижний Новгород, на территории открытого пространства «Точка Кипения» в Ульяновском государственном техническом университете в городе Ульяновск и на территории открытого пространства «Точка Кипения» в Уфимском государственном нефтяном техническом университете в городе Уфа), а многие студенты принимают участие удалённо.

— Дорогие друзья, я хочу сердечно поздравить вас с тем, что вы дошли до этой точки и сегодня присутствуете на полуфинале. Радует, что вы правильно воспользовались преимуществами президентской платформы «Россия – страна возможностей. Впереди у вас есть перспектива — стать финалистами, и я желаю всем без исключения сделать этот важный шаг.

В период реализации Кубка «Управляй!» он продемонстрировал важную функцию — возможность показать свой потенциал работодателям, которые выступают в качестве экспертов. Это очень важно: одно дело, когда вас оценивают преподаватели, другое дело — когда свою оценку выражают эксперты, практикующие специалисты – руководители. Поэтому уже сейчас вы можете вписать в своё портфолио достаточно серьёзное достижение, которое касается участия в полуфинале Кубка. Особенно хотелось бы пожелать, чтобы в вашем портфолио был указан статус финалиста Кубка «Управляй!».

Выражаю благодарность экспертам, которые сегодня присутствуют здесь и сопровождают наши команды, а также партнёрам — аппарату Губернатора Саратовской области, региональному министерству экономического развития и министерству образования Саратовской области. Это наша совместная работа и общий интерес. Желаю всем удачи для прохождения в финал!, — обратился к участникам мероприятия Виктор Чепляев, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС:

Отметим, что целью соревнований является выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

Главным призом для студентов четвёртого сезона Кубка «Управляй!» как и в третьем сезоне является программа профессиональной переподготовки ВШГУ РАНХиГС «Современные технологии управления: Лидеры Будущего», направленная на развитие управленческого потенциала молодых специалистов. Также среди призов четвёртого сезона, организаторы готовы выделить студентам от 5 до 50 дополнительных баллов при поступлении в магистратуру РАНХиГС, дать возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны или получить полноценное приглашение на работу, возможность пройти программу «Наставничество», стать участником чемпионата Global Management Challenge и множество других ценных призов.

Заместитель руководителя аппарата Губернатора Саратовской области — начальник управления кадровой политики и государственной службы регионального Правительства Антон Пролеткин, выступая перед участниками полуфинала, отметил: «Известно, что Кубок «Управляй!» является одним из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей». Поэтому особо ценно, что студенты Саратовской области участвуют в данном конкурсе и соревнуются за выход в финал. Вы умеете принимать не только командные, но и управленческие решения, поэтому заключительный этап Кубка обещает быть ярким и динамичным.

Напомню, что на территории Саратовской области действует программа «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Саратовской области», а также программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Кроме этого, Губернатором региона инициирован образовательный проект «Школа молодых управленцев Саратовской области». Поэтому финалисты конкурса «Управляй!» могут смело претендовать на участие в пятом сезоне проекта. Главное помните, что ваши идеи всегда должны вести вас вперёд!»

В рамках Кубка участники в составе команд от 3 до 5 человек с помощью специального бизнес-симулятора пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимают стратегические решения для её развития. Участники каждый игровой период принимают по 75 управленческих решений и занимаются планированием различных ключевых бизнес-показателей компании. В процессе принятия решений студентов оценивают приглашённые эксперты из крупнейших компаний-работодателей страны по различным управленческим компетенциям. Также студенты проходят различные тестирования на определение ведущих личных и профессиональных навыков. По итогам всех испытаний будут определены конкурсанты, прошедшие в финал Кубка.

В четвёртом сезоне Кубка большое внимание также уделяется и на образовательную составляющую проекта. Данная цель достигается благодаря проведению дополнительных образовательных вебинаров, обучающих записей и прочих образовательных инструментов при проведении мероприятий. Это, в частности, позволяет быть ещё более подготовленными к рынку труда и стать более интересными потенциальным работодателям, которые участвуют в процессе оценки, начиная с полуфинальных этапов куда ежегодно приглашается более 1000 участников Кубка.

Кроме стажировок у участников Кубка уже немало интересных и успешных историй трудоустройства в регионах и столице как в частных, так и государственных организациях, таких как «МТС», «Леруа Мерлен», «Сбербанк», ОЭЗ «Алабуга» KPMG, Агентство проектного управления Приморского края, РАНХиГС, Procter&Gamble, ДОМ.РФ, Газпромнефть и других.

Отметим, что Всероссийский молодёжный Кубок по менеджменту «Управляй!» — это образовательно-оценочный проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» для студентов и недавних выпускников вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет. За четыре сезона реализации проекта было подано более 200 000 заявок со всей страны. При реализации проекта особый акцент сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях.

Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором кубка является Президентская академия.