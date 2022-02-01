С 28 января по 1 февраля 2022 года в Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам «Экономика» и «Обществознание».

Олимпиада по экономике является традиционным мероприятием для учащихся школ и проходит с 1996 года, а олимпиада по обществознанию — с 2001 года. В этом году свои знания по этим предметам проверили более 200 старшеклассников Саратова и Саратовской области.

Оценивали работы участников члены жюри из числа профессорско-преподавательского состава ПИУ РАНХиГС. По итогам мероприятий председатель жюри олимпиады по обществознанию, доцент кафедры государственного и муниципального управления Президентской академии Ольга Салтыкова отметила: «Всероссийская олимпиада школьников, как одно из самых массовых мероприятий, даёт возможность выявить одарённого ребёнка, поддержать его творческую инициативу и интерес к научно-исследовательской деятельности. Участие в Олимпиаде позволяет старшеклассникам раскрыть творческий потенциал, а победа — возможность убедиться в своих силах».

Победители и призёры регионального этапа, набравшие необходимое количество баллов, примут участие в заключительном этапе Олимпиады и гарантированно получают дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

Участники Олимпиады, которые не прошли в региональный этап, ещё имеют возможность повысить свои шансы на бюджет и получить дополнительные баллы при поступлении. Так, Поволжский институт управления РАНХиГС организует Открытые интеллектуальные и творческие конкурсы, победители которых получают 7 дополнительных баллов при поступлении в вуз.