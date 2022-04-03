В Саратове проводятся ярмарки для садоводов, огородников и дачников.

Соответствующее решение принято мэром Саратова Михаилом Исаевым.

Пункты реализации саженцев, рассады, цветов, плодово-ягодной и овощной продукции населению будут работать ежедневно с 1 апреля по 31 октября. Время работы — с 8 до 20 часов.

В Заводском районе ярмарки для дачников можно посетить по адресам: улица Барнаульская, 32; Парковая, 42/1; Огородная, 169 и 203; Миллеровская, 62; пр. Энтузиастов, 45 и 62; Васильковская, 1А; пл. Орджоникидзе, 1/1; улица Орджоникидзе, 1В; Тульская, 49/1.

Жители Ленинского района могут купить рассаду и прочее на следующих точках: Ипподромная, 9; пр. Строителей, 2 и 25/1; Куприянова, 12; Моисеева, 5; Благодарова, 1; Международная, 20А; пересечение пр. Строителей и Гусельской; Гвардейская, 22; Московское шоссе, 29.

В Октябрьском любителей садово-огородных дел ждут по адресам: 1-я Беговая, 11А; Дома 8 Марта, корп. N4.

Во Фрунзенском торговля организована на Шелковичной, 56, корп. N1, в Волжском — на Большой Горной, 147/153.

В Кировском покупатели могут посетить ярмарку на пересечении улиц Алексеевской и Аптечной.