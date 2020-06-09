При регистрации брака молодожены должны быть в масках, такие условия диктует пандемия. Об этом сообщает пресс-служба ЗАГС по Саратовской области.

ЗАГСы сейчас работают только по предварительной записи, а посещение строго в маске. Подать на развод можно посетив дворец бракосочетания лично или же в режиме онлайн через портал «Госуслуги» и через центры «Мои документы». Если подавать заявление на расторжение брака через интернет, нужна будет электронная подпись.

— Бракосочетания проводятся в присутствии жениха, невесты и сотрудника ЗАГСа. По желанию молодоженов регистрация брака может быть проведена в торжественной обстановке, — отметила начальник управления по делам актов гражданского состояния Юлия Пономарева.