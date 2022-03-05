Сегодня, 5 марта, в Саратове проходят традиционные продовольственные ярмарки выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Торговля как обычно будет вестись с 8:00 до 15:00 на Театральной площади, а также до 16:00 на сельхозрынке в Юбилейном, на площадке у перекрестка улиц Пензенской и Томской в Заводском районе, в поселке Елшанка на Московское шоссе, 61.

Жители и гости города смогут приобрести мясо, домашнюю птицу и молочные продукты, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия, сахар, яйцо, колбасы, мясные полуфабрикаты, овощи, картофель и мёд.