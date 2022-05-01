В Саратове вечером 30 апреля случилось тройное ДТП в Заводском районе.
Как сообщили в региональной ГИБДД, около 20:40 на улице Орджоникидзе, 1/1 не разъехались три легковых автомобиля.
Уточняется, что столкнулись «Priora», «Volkswagen Polo» и «Hyundai».
За рулем отечественной легковушки находилась 21-летняя девушка. Иномарками управляли мужчины в возрасте 31 и 41 года соответственно.
Приехавшие на место ДТП медики оказали помощь пассажиру автомобиля «Priora». От госпитализации он отказался.
Обстоятельства произошедшего выясняются.