Сегодня, 28 февраля, в редакцию интернет-издания «Новости Саратова» обратились обеспокоенные мистическим исчезновением транспортных остановок горожане.

По словам саратовцев, некоторых из остановочных павильонов нет на своем месте уже многие месяцы.

В связи с этим граждане жалуются на невозможность спрятаться под навес от снега и дождя, что сейчас как никогда важно.

Один из пассажиров, стоявших в непогоду на остановке, расположенной на улице Горького (пересечение с улицей Московской), поделился с нашим изданием своими соображениями по этому поводу:

— Остановку снесли, объясняя непредвиденными обстоятельствами. Вроде, требовалось отремонтировать трубы. Все починили, прошел месяц, а остановку так и не вернули. Остался лишь след от нее. Идут то снег, то дождь, приходится стоять по 15 минут и дольше и ждать запаздывающие автобусы, промокая до нитки.

На других кадрах, предоставленных жителями Саратова нашей редакции, видна остановка на пересечении улиц Топольчанская и Героев Отечества, 4.

— Ее нет уже три месяца, остались только огромные дыры. По всему асфальту разбросаны разбитые кусочки стекла, которые могут попасть и в обувь прохожим, и на дорогу под колеса. Тут и так каждое утро пробки, еще и аварий не хватало из-за этого. Похожие ситуации уже случались, когда у наехавшей на что-то машины лопались шины. В заторах все стояли еще несколько дополнительных часов. — рассказывает не менее возмущенная местная жительница.

По ее словам, на той же остановке, с другой стороны улицы Героев Отечества, транспорту вообще негде остановиться.

— По факту там находится парковка, поэтому транспорт останавливается посреди проезжей части. Дальше на повороте остановки тоже нет.

Напомним, ранее, 5 декабря 2021 года, уже поднимался вопрос о ситуации с остановкой на пересечении улиц Топольчанская и Героев Отечества.

Со слов Администрации Кировского района, конструкцию повредило ветром. Ее починкой должно было заняться МБУ «Дорстрой» «на следующей неделе». Однако, ситуация до сих пор не изменилась.

Другая жалоба горожанки, которая касалась превращенной в автопарковку остановки на противоположной стороне улицы, осталась, к сожалению, без ответа.