В Саратове пропал 28-летний Денис Рыжиков. Об этом накануне, 16 марта, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Известно, что 22 февраля Рыжиков ушел из дома и не вернулся. Предположительно, он отправился в Красноярский край.
Среди примет пропавшего: рост 176 см, плотное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Одет он был в темные куртку и штаны, черные ботинки.
Волонтеры отметили, что Рыжиков нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто знает о нахождении Дениса Рыжикова, попросили обратиться по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.