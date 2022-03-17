В Саратове пропал 28-летний Денис Рыжиков. Об этом накануне, 16 марта, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Известно, что 22 февраля Рыжиков ушел из дома и не вернулся. Предположительно, он отправился в Красноярский край.

Среди примет пропавшего: рост 176 см, плотное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Одет он был в темные куртку и штаны, черные ботинки.

Волонтеры отметили, что Рыжиков нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто знает о нахождении Дениса Рыжикова, попросили обратиться по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.