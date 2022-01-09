Ехавший на поезде через Саратов 62-летний Виктор Евдокимов пропал без вести. Об этом сообщают волонтеры «Лиза Алерт».

Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темные с сединой, глаза голубые.

Был одет в черный пуховик, синий джемпер, джинсы этого же цвета, темные сапоги и серую шапку.

С собой у него была черная спортивная сумка.

С 5 января о нем ничего не неизвестно. В тот день около 16:00 он последний раз выходил на связь, находясь в поезде «Кисловодск – Екатеринбург». Предполагается, что он мог потеряться в одном из городов следования.