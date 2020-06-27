Пенсионер из Кировского района Саратова вышел из дома и не вернулся, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Позавчера, 25 июня, 81-летний Лев Софьин вышел из своего дома в Кировском районе и не вернулся. В момент исчезновения мужчина был одет в черный пиджак, черные брюки, светлую рубашку с коротким рукавом, черные сандалии и бежевую бейсболку. Рост пенсионера — 180 сантиметров, он худощавого телосложения, с седыми короткострижеными волосами с залысинами и карими глазами.

Розыск координирует Людмила Соловушка — +7- 937-224-06-60. Также сообщить и местонахождении Льва Софьина можно по телефонам +7-800-700-54-52, или 112.