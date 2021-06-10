Волонтеры разыскивают семилетнюю Евгению Бандурину. Об этом сообщает группа поискового отряда «Лиза Алерт».

Девочка ушла из дома в Заводском районе сегодня, 10 июня. Рост Жени Бандуриной — 120 сантиметров. Она худощавая, со светло-русыми волосами до плеч и голубыми глазами. В день пропажи была одета в серую футболку с принтом Эйфелевой башни, серые лосины, белые сандалии с цветочком. С собой у девочки был трехколесный самокат.

Сообщается, у Жени Бандуриной проблемы с речью. Она не говорит.

Штаб по поиску ребенка начнет работу с 20:00 у магазина «Магнит» на улице Брянская, 7. Все желающие принять участи в розыске должны быть в маске. Координирует поиски инфоорг Люсьен — +7-905-385-02-65.