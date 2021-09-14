Саратовские волонтеры «Лиза Алерт» разыскивают пропавшую жительницу Белгородской области. Сегодня, 14 сентября, они сообщили, что женщина может быть на территории Саратовской области.

Зоя Гребникова 38 лет пропала из поселка Чернянка в Белогородской области. 7 сентября 2021 года. Она ушла из дома и не вернулась.

На ней был серо-фиолетовый пиджак, брюки горчичного цвета, темно-коричневая блузка и синие резиновые сланцы.

Всех, кто может знать что-либо о ее местонахождении просьба сообщить по телефону 8 800 700 54 52, или в полицию по телефонам 02 и 112.