В Саратове с 14 по 15 марта состоялся 3-й открытый турнир по ментальной арифметике, организованный центром развития интеллекта «Пифагорка» под руководством Елены Касаткиной.

Это было состязание в умении быстро считать. Детям представилась возможность показать свои навыки и способности в устном счете и счете на специальных счетах Соробан (Абакус). Ребята считали сначала 25 минут на абакусе, затем 15 минут ментально с листа, затем, был флэш-счет с экрана. В общей сложности каждый ребенок решил от 200 до 400 примеров!

Даже некоторые пятилетние малыши посчитали за 40 минут более 150 примеров. В каждом примере было от трех до 8 слагаемых с разрядом от единиц до десятков тысяч. Часть ребят участвовали в категориях сложение и вычитание, те, кто учится более 2-х лет, уже умножали и делили двух-, трех- и четырехзначные числа.

Большинство участников было из Саратова, но приезжали и гости из Пензы и города Мытищи. Всего в турнире приняли участие 93 ребенка от пяти до 13 лет. И менее чем за один час они решили более 20 000 примеров! Из них, неверных ответов было менее 7%. При такой скорости решения, это прекрасный результат. Более 40 детей выполнили норматив КММА (кандидат в мастера ментальной арифметики) и получили соответствующие удостоверения и значки.

Победителям городского турнира еще предстоят поездки на региональные турниры в соседние города и на международный турнир в Москву, чтобы подтвердить свое чемпионство и сразиться с самыми сильными ребятами со всех уголков нашей страны и зарубежья.

На турнире никто не остался без подарков! Все ребята получили памятные подарки и сертификаты, а победители — кубки, медали и призы! Кстати, в этом году центр «Пифагорка» обратился к компании «Офисмаг» за спонсорской поддержкой и гипермаркет не отказал, и предоставил несколько призов для победителей! Огромное спасибо компании за проявленную отзывчивость и помощь.

Кроме того, в конце церемонии ребят ждал огромный праздничный торт, за который центр «Пифагорка» выражает благодарность Компании «Замок любви» и лично ее руководителю, Зенковой Алле Михайловне.

— Мы проводим подобный турнир уже третий год. И дети всегда с удовольствием принимают в нем участие. Многие участвовали уже во второй или даже в третий раз. А если вспомнить выездные турниры, то некоторых ребят за плечами уже более десятка крупных турниров. Арифметический турнир – не просто дает детям возможность показать свои совершенные вычислительные навыки, но и учит их ставить цель и добиваться успеха.

Участие ребенка в подобном турнире — это интенсивная тренировка его интеллекта, наработка математических навыков и проверка на прочность эмоционально-психологической готовности к любого рода экзаменам или соревнованиям. Чем больше будет подобных мероприятий в жизни детей сейчас,тем спокойнее и увереннее они будут переносить любые экзамены в будущем!

Поэтому, независимо от успешности выступления, само участие в турнире, было полезно в любом случае. Победа, принесла радость и добавила уверенности в себе. А те ребята, кому немножечко не хватило до медали, будут тренироваться еще больше, чтобы непременно победить в следующий раз, ведь главный девиз нашего центра — «Побеждает не тот, кто прибежал первым, а тот, кто продолжает бежать!», — рассказала руководитель детского центра в Саратове Елена Касаткина.