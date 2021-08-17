Во вторник, 17 августа, в Саратове прошел мастер-класс для предпринимателей «Как гореть своим делом и не выгореть», на котором спикер Екатерина Быкова рассказала о способах возвращения «Ресурсного состояния» после стрессовых ситуаций.

Среди главных причин выгорания она выделила взятие на себя слишком больших объемов работы, неправильное осознание своего места в рабочем коллективе и неправильные попытки избежать стресса.

Также она назвала дин из главных признаков впадания в состояние эмоционального выгорания. По ее словам, тревожным звоночком должно стать состояние, когда на вопрос «как дела?» Человек отвечает что-то типа: «Иду к успеху» или «Занимаюсь личностным развитием». Это говорит о том, что в жизни человека осталось мало места для отдыха.

По мнению Екатерины Быковой очень важно научиться отличать хобби от работы, даже если вы занимаетесь любимым делом. Основными признаками хобби служат, во-первых, постоянное удовольствие от занятия, в бизнесе удовольствие не может быть каждый день, и отсутствие рисков. Очень важно понимать, что любимая работа не может быть хобби, по этому и от нее надо отдыхать.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.