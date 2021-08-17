Сегодня, 17 августа в Саратове прошел день памяти известного саратовского актера Олега Табакова.

Отдать дань народному артисту СССР пришли его знакомые, руководитель Театра оперы и Балета Алексей Комаров, директор ТЮЗа Игорь Баголей, исполняющая обязанности министра культуры Татьяна Астафьева и студенты.

Сегодня Олегу Павловичу исполнилось бы 86 лет.

Пришедшие возложили цветы к памятнику великому артисту и коту Матроскину из мультфильма «Трое из Простоквашино» — герою. которого озвучивал Олег Табаков.

Сама церемония продлилась недолго.