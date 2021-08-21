На площади возле цирка братьев Никитиных 21 августа в Саратове прошел фестиваль цирковых мастер-классов, приуроченный ко дню рождения российского цирка.

На нем были представлены самые разные направления циркового искусства: воздушная гимнастика, жонглирование, акробатика, шоу мыльных пузырей, новое для цирковой культуры фигурное катание на велосипедах, и дрессированный пудель.

Театр воздушной гимнастики «Эквилибриум» установил перед цирком гимнастическую трапецию, на которой гости фестиваля могли почувствовать себя в роли воздушного гимнаста. Преподаватель театра подготовила несколько простых трюков, выполнить которые сможет практически каждый.

Команда велосипедистов представила относительно новый для цирка жанр — фигурное катание на велосипедах. Как объяснил в интревью один из велосипедистов, BMX и цирковое фигурное катание на велосипедах — это разные вещи.

Стенд с мыльными пузырями мог порадовать пришедших детей пузырями разных размеров – от облаков из маленьких пузырьков до пузырей, размером с футбольный мяч. Также для детей были организованы мастер-классы по росписи игрушек и по рисованию акварелью.

Сильнее всех себя проявила детская цирковая студия «Грани алмазов». Среди их выступлений были номера с различными акробатическими трюками, жонглированием и даже дрессированный пудель, прыгающий через кольца.