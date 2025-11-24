В Саратове прошел хакатон для школьников

Erid 2W5zFH397SY

«Ростелеком» выступил партнером саратовского межрегионального конкурса «Заряд Хакатон» по программированию и дополненной реальности.

Турнир для школьников от 12 до 18 лет прошел в мультимедийном парке «Россия — Моя история».

Команды, выбравшие кейсы провайдера, разрабатывали приложения для учета оборудования на складе и проверки безопасности рабочих мест.

В конкурсе, организованном детским технопарком «Кванториум» Саратовского областного института развития образования, состязались более 160 школьников. Эксперты «Ростелекома» помогли участникам чемпионата составить план работы над проектом, распределить зоны ответственности внутри команд, выбрать программные продукты, технологии и платформы для реализации решения.

Михаил Дюжев, директор центра компетенций по тестированию компании «Ростелеком Информационные Технологии»:

«Есть огромный сектор реальной экономики, где всегда нужны сервисы, позволяющие автоматизировать рутинные процессы. Именно такие кейсы мы и предложили ребятам. Подростки учились решать задачи своих потребителей. За ограниченное время многим

удалось сделать прототипы, которые после доработки можно применять на производстве».

Одни участники конкурса создавали веб-сервис для учета и отслеживания оборудования на производственном складе и в школьной мастерской с помощью QR-кодов, другие разрабатывали мобильное приложение для проведения проверок безопасности рабочих мест с фотофиксацией нарушений и автоматической отправкой отчетов.

Тимофей Герасимов, участник турнира «Заряд Хакатон» (Саратов):

«Наша команда разработала систему распознавания сотрудников, которые находятся на производстве без защитной каски. Мы применили нейросеть, чтобы анализировать трансляцию с камер видеонаблюдения в реальном времени. Руководители получают

статистику нарушений, а работники — предупреждение о необходимости соблюдать правила безопасности».

Во время защиты проектов эксперты оценили степень проработки приложений и начислили дополнительные баллы за оригинальные идеи.

Андрей Стадников, начальник детского технопарка «Кванториум»:

«В этом году конкурс собрал 49 команд из 12 регионов страны, в том числе отдаленных — Калининградской и Тюменской областей. Для подростков хакатон — возможность проверить уровень знаний и с пользой провести три дня в компании сверстников, разделяющих интерес к ИТ-сфере. Участники получили навыки управления проектами и командной работы. Мы благодарны партнерам за предоставленные кейсы и взаимодействие со школьниками во время чемпионата».

Победители получили дипломы и гаджеты от партнеров конкурса «Заряд Хакатон».

