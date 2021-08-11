Вчера, 11 августа, в Саратове прошел мастер-класс «Как удвоить выручку бизнеса, влияя всего на 5 метрик», в котором спикер Андрей Рогатин — руководитель компании Empress поделился своим опытом в области увеличения прибыли.

Лекция была посвящена основным параметрам, на ведения бизнеса, показатели которых наиболее сильно влияют на прибыль организации, и основным методам их улучшения. Гости мероприятия имели возможность не только задать общие вопросы касательно рассказанного материала, но и получить конкретные рекомендации для решения своей проблемы.

По словам гостей мероприятия, они услышали много новых методов, которые хотели бы попробовать внедрить в собственные бизнес-проекты.

Напомним, что центр «Мой бизнес» ведет свою деятельность в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.