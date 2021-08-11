Вчера, 10 августа, Саратовский центр «Мой бизнес» провел лекцию «Как удвоить выручку бизнеса, влияя всего на пять метрик», на которой молодые предприниматели смогли узнать о методах оптимизации бизнес-процессов.

Андрей Рогатин — спикер, приглашенный центром поддержки предпринимательства, подробно рассказал о своем видении бизнес-процессов, ответил на возникшие у аудитории вопросы а также дал конкретные рекомендации по увеличению прибыли.

Мероприятие проходило в новом для центра формате под открытом небом. Подобные мероприятия центр «Мой бизнес» проводит на регулярной основе.