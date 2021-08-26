Во вторник, 24 августа в Саратове прошла лекция для бизнесменов «Финансовое мышление и финансовые установки для предпринимателей» На нем спикер Светлана Алаева рассказала о роли системного финансового мышления в ведении бизнеса и методах его обретения.

Саратовский центр «Мой бизнес» организует цикл бесплатных мероприятий, призванных помочь начинающим предпринимателям разобраться в сложностях ведения бизнеса. Гости мероприятия — саратовские бизнесмены, уже имеющие собственный бизнес проект. Они пришли понять, как они могут решить финансовые проблемы в своем деле.

По словам спикера, психология предпринимателя оказывает большое влияние на финансовую сферу проекта. Умение рассчитать ресурсы и грамотно распределить их напрямую зависит от мировоззрения руководителя и организованности его мыслей.

Немалое влияние психология бизнесмена оказывает и на ценообразование продаваемого им товара или услуги. Уверенность в себе — это то, что позволяет определить правильную цену продукта.

По словам Светланы Алаевой, финансовая грамотность населения находится на очень низком уровне, даже среди предпринимателей. Многие из них не имеют представления о том, как взаимодействовать с налоговой службой, распределять бюджет и сохранять деньги в условиях инфляции.

Центр предпринимателя “Мой бизнес” работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке президента России Владимира Путина, Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.