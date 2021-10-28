В Волжском районе города Саратова прошел совместный рейд сотрудников «Саратовгаз» и регионального МЧС. В ходе рейда газовики проверили техническое состояние внутридомового внутриквартирного газового оборудования, а сотрудники МЧС напомнили жителям о правилах пожарной безопасности при пользовании бытовым газом.

Особое внимание уделялось состоянию газовых приборов в домах старого жилого фонда с печным отоплением. Среди параметров проведённой проверки: герметичность соединений, исправность газовых плит и отопительных печей, наличие тяги в вентиляционных каналах, работоспособность счётчиков. В случаях выявления нарушений в эксплуатации газового оборудования составлены соответствующие акты, а владельцам вынесены предупреждения.

Одна из главных задач совместного рейда – разъяснительная работа. Во время профилактических мероприятий была проведена серия бесед с горожанами.

Сотрудники газовой службы и представители МЧС отвечали на вопросы о необходимости регулярных проверок, заключения договоров на техническое обслуживание и правилах безопасного использования газа в быту.

—Мы не устаём повторять, что газовое оборудование не терпит легкомысленного отношения. Именно владелец обязан заключать договор на техническое обслуживание, которое, в свою очередь, должны проводить исключительно профессионалы. Также именно владелец обязан следить за состоянием автоматики, постоянно проверять вентиляцию и выполнять все необходимые условия при использовании своих приборов, – отметил заместитель генерального директора – главный инженер АО «Саратовгаз» Виталий Фоменко.