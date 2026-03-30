В Саратове прошел тест-драйв обновленного трамвая № 3

Обновлённый трамвай № 3 прошел тест-драйв в Саратове.

29 марта в Саратове состоялся тестовый запуск модернизированного трамвая маршрута № 3. Для поездки на трёхсекционном «Витязе-М» в качестве первых пассажиров пригласили журналистов и общественников.

Министр транспорта Николай Сергеев подчеркнул, что сейчас главная задача — восстановить движение электротранспорта. Благоустройство прилегающих территорий будет идти параллельно, им займутся как подрядчики, так и городская администрация.

По словам Сергеева, при реконструкции постарались сохранить все остановки, но часть из них пришлось сместить по техническим причинам.

Пока маршрут № 3 будет курсировать только от 6-й Дачной до Кировского депо, остальная часть линии продолжает реконструироваться. Полноценное движение по маршруту уже для всех горожан и гостей Саратвоа возобновится 31 марта.

