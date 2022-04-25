Сегодня, 25 апреля, в театральном зале Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова прошел традиционный благотворительный фестиваль «Пасхальное яйцо» для детей из школ-интернатов.

Фестиваль, приуроченный ко дню Святой Пасхи, проходит в регионе уже 22 года по инициативе Бориса Шинчука, Председателя Саратовского отделения «Ассамблеи народов России», Председателя Общественной палаты Саратовской области.

В мероприятии приняли участие представители депутатского корпуса, министерств и ведомств, общественных организаций, студенты Саратовской государственной консерватории, горожане.

С приветственным словом к зрителям обратился Борис Шинчук. Он поделился, что всё началось с того, что 21 год назад он обратился к своим друзьям и попросил принести из дома пасхальные куличи, пасхальные яйца, чтобы отвезти их в детские приюты. С каждым последующим годом стали обращаться к более широкому кругу людей и то, что собирали, отвозили в школы-интернаты уже по всей области.

Так, спустя 22 года фестиваль стал настоящей традицией, проявлением доброго и чистого отношения к людям, детям.

В этом году было принято решение изменить формат мероприятия и собрать книги для детей и юношества Луганской Народной Республики. Ранее такая акция была объявлена в Общественной палате области. В целом, ведётся активная работа с Общественной палатой Луганска, оказывается помощь беженцам из ЛНР, расположившимся в СОЦ «Ударник» Саратовской области.

«Самое главное то, что люди могут прийти и творить добро. Это, конечно, самое важное», — отметил Борис Шинчук. «Много раз подходили люди, которых я никогда в жизни не видел, не знал, но благодарили за то, что есть такая возможность сделать доброе дело для людей».

Очень важно, что среди подарков, которые приносят, есть подарки от детей детям. Это значит, что дети в этом возрасте уже учатся делать добро.

Организатор фестиваля поблагодарил всех, кто откликнулся на добрую просьбу, всех тех, кто верит в добро, хранит нашу православную веру, тех, кто верит в нашу страну.

«Очень хочется мне и сегодня сказать, что мы поддерживаем народ Луганска и Донецка, поддерживаем наших ребят, которые сейчас сражаются с фашизмом», — высказался Борис Шинчук, и весь зал его поддержал.

Благодаря участникам благотворительного фестиваля была собрана детская и юношеская литература для детей и подростков из Донбасса. Кондитерские изделия, детские игрушки и книги, настольные игры в качестве подарков получат беженцы из ДНР и ЛНР.

В рамках фестиваля состоялся благотворительный концерт, подготовленный обучающимися консерватории им. Л.В. Собинова.