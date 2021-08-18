В рамках проекта «Мой бизнес», 17 августа в Саратове прошел мастер-класс «Как гореть своим делом и не выгореть».

Спикер проекта Екатерина Быкова поделилась своим опытом в сфере бизнес-коучинга и рассказала о том, как не выгореть, занимаясь любимым делом. По ее словам, очень важно следить за своим состоянием, давать себе время на отдых, и подогревать интерес к делу. Не лишним будет и планирование, ведь важно чувствовать каждый свой шаг, чтобы быть включенным в свое дело и работать с отдачей.

Программа пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированном президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.