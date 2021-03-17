Сегодня, 17 марта, в парке “Россия — моя история“ прошел тур по мультимедийному контенту о космосе к 60-летию полета первого человека в космос.

— Каждый год в Саратовской области тема космонавтики должна звучать особенно. Так случилось и мы можем претендовать на роль космической гавани не меньше, чем Байконур, — сказал директор парка Дмитрий Кубанкин.

По его словам, парк подготовился к 60-летию полета.

Экскурсия разделена на блоки.

Собравшимся рассказали и показали об освоении космоса, о достижениях учёных и конструкторов в этой сфере и о легендарном полете первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Экскурсовод Юлия провела собравшихся по экспозициям, рассказала о великом космонавте и его коллегах — Валентине Терешковой, Алексее Леонове. Также в парке есть викторина на космическую тему, интересные факты о космонавтах, космосе.

В парке по электронной почте продолжают принимать рисунки на космическую тему, их покажут с 12 апреля на выставке.

Отдельным блоком проекта “поколение космоса” станет выставка из личного архива фотохудожника Алексея Леонтьева. Он много лет собирал фотографии и данные на эту тему — открытки с автографами и другое.





