Во вторник, 24 августа, в Саратове прошла лекция о финансовом мышлении для предпринимателя от центра «Мой бизнес».

На нем спикер Светлана Алаева рассказала о важности системного финансового мышления в современном бизнесе. К сожалению, многие сегодняшние предприниматели не обладают достаточным уровнем финансовой грамотности, и зачастую не могут правильно распределить бюджет.

Посетители тренинга могли понять свои ошибки в ведении финансовой сферы бизнеса и начать прорабатывать их уже там.

Программа пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированном президентом РФ Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.