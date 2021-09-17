Сегодня, 17 сентября, в Саратове прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие онкологической службы Саратовской области. 75 лет на страже здоровья граждан. Актуальные вопросы клинической онкологии».

В ходе мероприятия прозвучит девять докладов о хирургических методах удаления опухолей от ведущих специалистов СГМУ имени Разумовского, Казанской медицинской академии, и института им. Герцена.

Конференция приурочена к 75-летию онкологической службы Саратовской области и 100-летнму юбилею известного саратовского профессора Татьяны Куницыной.

— Основным глобальным изменением хирургического подхода за 75 лет является то, что на этапе формирования онкослужбы почти каждая операция по поводу онкологического заболевания заканчивалась инвалидностью пациента. Это были крайне тяжелые и травматичные операции: целиком удаляли органы, ампутировали конечности. Человеку сохраняли жизнь, но он становился инвалидом.

Сейчас, несмотря на то, что число оперативных вмешательств на порядок возросло, сами операции, как правило, позволяют не только продлить жизнь пациента, но и сохранить качество его жизни, — рассказал главврач Саратовского онкологического диспансера Сергей Вертянкин.