Сегодня, 22 апреля, в саратовском ТЦ прошла выставка роботов «Робостанция». Мероприятие состоялось в рамках благотворительного проекта МТС «Поколение М», сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Экскурсию для всех желающих провела креативный директор московского робоцентра Алиса Конюховская. На выставке были представлены более десятка роботов, которые умеют петь, танцевать, обниматься, предсказывать будущее и общаться.

Директор филиала МТС в Саратовской области Олег Горбачев обозначил цель мероприятий — развить таланты детей. А замминистра цифрового развития Саратовской области Владимир Старков подчеркнул, что это возможность для развития.

Выставка продлится до 25 апреля, также сотрудники местного технопарка «Кванториум» проведут мастер-классы по рисованию 3D, созданию АR-приложений и другое.

Отметим, что в этом году МТС организовал конкурс по робототехнике. Нужно создать проект на тему экологии и отправить его до 31 мая на сайт. Победителя выберут в июне, главный приз — обучение на робостанции в Москве.

На мероприятии наградили победителей регионального этапа этого конкурса. Первое место занял Александр Ширшов, сконструировавший робота-опрыскивателя, второе — Евгений Чинаев с экороботом для сбора мусора и третье — Софья Плеханова, создавшая робота-бокса для утилизации лекарств.