В Центре занятости населения Заводского района Саратова прошла мини-ярмарка вакансий для несовершеннолетних. В нем приняли участие несколько работодателей района, среди которых – предприятие «Жилищник-2017», социально-реабилитационный центр «Возвращение», компания «Билайн» и др. Ребятам для временного трудоустройства в летний период были предложены вакансии дворника, рабочего по благоустройству населенных пунктов, менеджера по продажам.

Подростки прошли предварительное собеседование, ознакомились с условиями работы и оплаты труда, социальными гарантиями и должностными обязанностями. В ходе мероприятия ребята прошли компьютерное тестирование, направленное на выявление предпочтений к определенным видам деятельности и посетили тренинги.

В «Билайн» трудоустроились пять подростков, еще двое собираются идти в ООО «Жилищник-2017» и службу благоустройства города.

Всего этим летом планируют пойти трудится порядка четырех тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет.