В Ленинском районе Саратова состоялись новогодние мероприятия.

На площади перед «ДК Россия» прошло мероприятие «Новогодние гуляния».

Для жителей района было разыграно праздничное театрализованное представление с участием танцевальных коллективов и волонтеров штаба «Здоровей».

В центре детского творчества состоялось праздничное мероприятие для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Его воспитанники исполнили свои танцевальные номера, гости также увидели на сцене постановку, которую сыграли актеры.