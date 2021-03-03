Сегодня, 3 марта, в Саратове прошла противопаводковая тренировка.

На Большой Затонской улице присутствовали губернатор Саратовской области Валерий Радаев, врио начальника ГУ МЧС региона Алексей Костюк, начальник УБЖДН при правительстве региона Юрий Юрин.

Был продемонстрирован тренировочный подрыв льда на реке Медведица в районе поселка Лысые Горы. А также техника — более 60 единиц, в том числе и беспилотные устройства. Спасатели продемонстрировали спасение утопающего, провалившегося под лед.

Отметим, что толщина льда на малых реках региона на сегодняшний день составляет 36-64 сантиметров, на Саратовском водохранилище — 42-46 сантиметров, на Волгоградском — 19-51 сантиметр.

В регионе могут возникнуть 22 участков опасных заторов в границах восьми муниципальных районов. В зону возможного подтопления могут попасть 99 населенных пунктов, свыше семи тысяч домов, где проживают более 24 тысячи человек, десятки социально-значимых объектов, 34 моста, 54 участка дорог.

Глава района заявил, что нужно проявлять бдительность и ответственность. Необходимо отработать мобилизацию людей и средств, порядок действий. Население должно быть оповещено, а к началу паводка необходимо быть во всеоружии.

В области могут развернуть 152 пункта временного размещения населения на время наводнения общей вместимостью 37,5 тысячи человек.