Во вторник, 24 августа в Саратове состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Делая на 100» от предпринимательского центра «Мой бизнес».

Награждались 25 победителей. По пять призеров в каждой из пяти номинаций: производство, розничная торговля непродовольственными товарами, услуги, общественное питание и активный отдых: спорт туризм и развлечения.

Приз в 100 тысяч рублей на рекламную кампанию получили 25 обладателей лучших бизнес-проектов.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.



