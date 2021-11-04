Сегодня, 4 октября, состоялось заседание с представителями центра стратегического развития «Северо-запад», целью которого было пространственное и социально-экономическое развитие Саратовской агломерации д 2030 года. Об это рассказал в своем телеграмм-канале председатель правительства региона Роман Бусаргин.

На совещании обсудили вопрос создания в областной столице интегрированной транспортной системы, центрального городского квартала, экотехнопарка, межуниверситетского кампуса, ИТ-Парка и расширения зеленого каскада города.

Также на совещании отметили, что промышленные зоны в Саратове используются не в полной мере, что дает почву для расширения производственных возможностей. Кроме того, на территории агломерации есть большие климатические резервуары – река Волга и природный парк Кумысная поляна.

На территории Саратовской агломерации будут реализовываться четыре направления: «Перезагрузка индустрии», «30-минутный город», «Привлекательная среда» и «Эффективная агломерация».