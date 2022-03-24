Сегодня, 24 марта, состоялась встреча ведомств с собственниками нежилых помещений здания по улице Чапаева, 68/70, где произошло обрушение части фасада.

Присутствующие обсудили вопрос участия собственников помещений в проведении обследования данного здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, с последующим изготовлением проекта для ремонтно-восстановительных работ.

По итогам встречи собственники предварительно дали согласие на финансирование первого этапа, который будет заключаться в обследовании основных конструкций здания.

Также в ближайшее время будет подготовлен расчет на долевое участие каждого собственника в финансировании данных работ.