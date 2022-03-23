Очередной исторический дом в центре Саратова признан аварийным. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

Здание находится на пересечении улиц Челюскинцев, 75 и Соборной. В постановлении указано, что в течении трех месяцев жильцов дома отселят из занимаемых помещений. Реконструкцию необходимо произвести до 1 апреля 2024 года.

Строение является объектом культурного наследия и в реестре обозначено как «Богадельня имени Императора Александра II». Самой примечательной его частью для горожан стал необычный барельеф: богиня Ника сидит верхом на льве, у которого лицо мужчины.