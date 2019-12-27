В Саратове стартовала акция «Это наша работа» по инициативе ГУ МВД, посвященная памяти погибшего офицера полиции Михаила Гадеева.

Напомним, что 21 декабря в Заводском районе полицейский с напарников подошли к двум мужчинами проверить их документы. Один из них выстрелил в Гордеева, после чего он скончался в больнице.

У Михаила остались жена и дочь.

— Подвиг лейтенанта полиции Михаила Гадеева служит примером сплоченности, духовным и нравственным ориентиром, придающим силы в борьбе с таким страшным злом, как преступность, — отметили в ведомстве.

По городу разместили памятные плакаты с фотографией погибшего офицера со словами, сказанными им во время общения с особо опасным преступником «Это наша работа».