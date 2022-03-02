Администрация Ленинского района прокомментировала информацию о сбрасывании предприятием отходов промышленной деятельности в канализацию.

По словам ведомства, сотрудники управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений выехали на место для оценки ситуации. На момент нахождения сотрудников на месте, в колодце стояла вода без какого-либо характерного запаха и цвета.

Подтопление водами возникло, вероятно, из-за обильного таяния снега.

Администрация района направит заявку в адрес ООО «КВС» о проведении проверки коммуникаций водоотведения на предмет засора.