В Саратове пройдет акция «Голос весны», региональным оператором которой выступил Центр «Молодежь плюс». Организатором акции стало Федеральное агентство по делам молодёжи и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Это масштабный онлайн-флешмоб, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Голос весны» предоставит возможность творческой молодёжи нашего города проявить себя, исполнив песни военных лет. В рамках акции современное поколение сможет познакомиться с золотым фондом композиций, которые поддерживали наших соотечественников в тяжёлые дни войны, и отдать дань памяти погибшим.

Принять участие в акции может сольный исполнитель или музыкальный коллектив.

Участникам необходимо записать на видео своё исполнение композиции военных лет и выложить видеоролик в социальные сети Instagram или ВКонтакте под хэштегами #ГолосВесны, #Росмолодежь, #Роспатриотцентр, а также отметив официальный аккаунт ФГБУ «Роспатриотцентр» @hellomyrussia.

Акция «Голос весны» будет проводиться до 22 июня – Дня памяти и скорби.

По итогам флешмоба авторы десяти лучших видеороликов будут награждены призами от организаторов акции.

Более подробную информацию об условиях участия в акции «Голос весны» можно узнать у специалистов нашего Центра

Напомним, что 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.