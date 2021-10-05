В Саратове пройдет бизнес-лекция «Давайте договоримся»

Саратовский центр «Мой бизнес» проводит еще один мастер класс по бизнес-переговорам. Он состоится 15 октября в конференц-зале центра «Мой бизнес».

Спикер мастер-класса Светлана Воронкова является экспертом в области ведения бизнеса, финансов и переговоров. На мероприятии она расскажет посетителям как найти подход к потенциальному партнеру, отстоять свои интересы во время переговоров и заключить выгодную сделку.

Посетители научатся основам самопрезентации, основам ведения торга и обсудят наиболее успешные стратегии ведения переговоров.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, инициированного президентом РФ Владимиром Путиным при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.