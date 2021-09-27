Завтра, 28 сентября, саратовский центр «Мой бизнес» проведет мастер-класс об организации обслуживания клиентов для предпринимателей.

На нем спикер Сергей Грешнов, маркетолог по организации сервиса, научит гостей мероприятия тонкостям своего дела. Посетители узнают, каким должен быть грамотный сервис, и как следует взаимодействовать с разными типами клиентов.

На лекции подробно поговорят об инструментах позиционирования компании, рассмотрят такие понятия, как Cjm, MVP, Lovemarks и NPS.

Бизнес-лекция пройдет при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.