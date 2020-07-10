С 22 по 25 сентября 2020 года пройдет II Международный Саратовский экономико-психологический форум «Современные тенденции в сфере экономической психологии», организуемый Центром психолого-экономических исследований Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Основной темой Форума выступит «Поведенческий подход к государственному управлению: абсолютная свобода или тотальный контроль?». В рамках Форума будут представлены 12 направлений работы и планируются круглые столы по шести темам.

-Форум выступает итоговым публичным мероприятием по мегагранту Правительства Российской Федерации. На данной площадке планируется обсудить прикладные аспекты применения экономической психологии и поведенческой экономики в государственной политике. Основной задачей выступает поиск возможностей повышения качества государственного управления и установления научно-обоснованных механизмов повышения качества жизни людей. Мы ждем в очном и онлайн-формате большое количество зарубежных ученых и экспертов в сфере государственного управления, и, конечно, российских специалистов в данном вопросе, — отметил Директор Центра психолого-экономических исследований Поволжского института управления РАНХиГС Александр Неверов.

Заявки принимаются до 20 июля 2020 года в Центре психолого- экономических исследований ПИУ РАНХиГС.

Более подробную информацию о Форуме вы можете найти на сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.