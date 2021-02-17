Затвра 18 февраля в Саратове в Историческом парке «Россия – Моя история» начнёт работу IV Агропромышленный форум «САРАТОВ-АГРО. 2021». Организатор мероприятия – Выставочный центр «Софит-Экспо» при поддержке Министерства сельского хозяйства Саратовской области.

Информационные партнеры Форума:

— Газета «Крестьянский Двор», Саратов;

— Телеканал «Саратов 24»;

— КИТ-МЕДИА холдинг, Саратов;

— Издательский Дом «Волга- Медиа», Саратов;

— СОГ «Регион 64», Саратов;

— Информационно-аналитический портал «ВЭД24.РФ».

«САРАТОВ-АГРО» — комплексное специализированное выставочное мероприятие, направленное на решение задач в сфере сельского хозяйства. Целью проекта является обмен передовым опытом, внедрение современных технологий в агропромышленное производство, развитие науки и инновационной деятельности в агропромышленном комплексе, создание эффективной коммуникационной площадки для подготовки саратовских

сельхозпроизводителей к успешному началу нового сезона.

Межрегиональный Агропромышленный форум «Саратов-Агро» впервые был проведён в Саратове в 2018 году. За это время мероприятие стало авторитетной площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы агропромышленного комплекса, демонстрируется современная сельскохозяйственная техника и оборудование.

В этом году в Форуме примут участие 77 компании из 16 регионов России: Волгоградской, Воронежской, Кировской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Курской, Омской, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Татарстан.

На форуме будут представлены продукция и услуги для успешного проведения посевной кампании и эффективного ведения сельского хозяйства:

семена перспективных сортов и гибридов сельхозкультур: ООО «СибАгроЦентр» (Рубцовск, Алтайский край), ООО «ЭкоНиваСемена» (Защитное, Курская область), ФГБНУ НИИСХ Юго-Востока (Саратов), ООО «Асприя Сидс» (Саратов) и другие;

удобрения, средства защиты растений: ООО «Нанокремний плюс» (Краснодар), ТПК «Техноэкспорт» (Московская область) и другие;

запчасти к сельхозтехнике: группа компаний «Подшипник-Волга» (Саратов), ООО «С-Агротехника» (Энгельс, Саратовская обл.) и другие;

современная сельхозтехника и оборудование: ООО «Интертехника Трейд» (Волгоград), ООО «ТД ПодшипникМаш» (Саратов), ООО «Техагро (Саратов), ООО группа компаний «Агротэк» (Саратов) и другие;

поставка ГСМ: ООО «Волга Топливная компания» (Саратов), ООО «ТК–Трейдинг», (Саратов);

поддержка малого и среднего предпринимательства: Бизнес Инкубатор Саратовской области, ГУП СО (Саратов).

Неотъемлемой частью работы форума станет деловая программа, в рамках которой состоятся следующие события:

Заседание коллегии министерства сельского хозяйства Саратовской области по вопросу; «Итоги работы АПК в 2020 году. Стратегия и тактика проведения весенне-полевых работ в 2021 году»;

Зерновая конференция «Рынок зерна — новые возможности»;

Время работы форума:

18 февраля – с 10:00 до 17:00

19 февраля – с 10:00 до 16:00