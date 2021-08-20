АО «Корпорация развития Саратовской области» продолжает цикл круглых столов для бизнес-сообщества. 23 августа будет проходить круглый стол с экспертами Управления Росреестра и Кадастровой палаты по Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба центра предпринимателя «Мой Бизнес».

Мероприятие пройдет очно, но есть возможность подключиться к zoom-конференции.

За столом будут рассмотрены вопросы, связанные с оформлением недвижимости, контрольно-надзорной деятельностью, электронными услугами и сервисами Росреестра.

Организаторы выбрали формат живого диалога, поэтому в заявке на участие необходимо указать те вопросы, которые интересны для обсуждения. Заполнить ее можно в свободной форме с указанием ФИО, контактных данных и наименования компании.

Заявки принимаются на электронный адрес Корпорации развития: aokrso@mail.ru.

Центр предпринимателя “Мой бизнес” работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке президента России Владимира Путина, Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.